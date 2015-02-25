Состоится IV Международный фестиваль мугама "Мир мугама"

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По инициативе Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры и туризма, Союза композиторов Азербайджана будет организован IV Международный фестиваль мугама "Мир мугама". Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство культуры и туризма.

Фестиваль пройдет 11-18 марта.

Художественным руководителем фестиваля является председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде.

Отметим, что в рамках фестиваля планируется проведение Международного научного симпозиума, концертов всемирно известных исполнителей, конкурса молодых исполнителей мугама.