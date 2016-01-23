Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском академическом национальном драматическом театре состоится 100-летний юбилей режиссера Алигейдара Алекперова.

Как сообщает Report, юбилейное мероприятие пройдет 3 февраля при организации министерства культуры и туризма.

Отметим, что Алигейдар Алекперов родился 26 июля 1915 года. Его творчество большей частью связано с Академическим национальным драматическим театром. Режиссер скончался 3 марта 1975 года.