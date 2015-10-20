Состоится 100-летний юбилей народного артиста

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, балетмейстера, профессионального танцора Алибабы Абдуллаева.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связи с общественностью министерства культуры и туризма.

Согласно информации, юбилейное мероприятие пройдет 21 октября в 14.00 в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры.

На мероприятии расскажут о жизни и творчестве Алибабы Абдуллаева.