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    Состоится 100-летний юбилей народного артиста

    Мероприятие по случаю юбилея Алибабы Абдуллаева пройдет в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, балетмейстера, профессионального танцора Алибабы Абдуллаева. 

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связи с общественностью министерства культуры и туризма. 

    Согласно информации, юбилейное мероприятие пройдет 21 октября в 14.00 в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры.

    На мероприятии расскажут о жизни и творчестве Алибабы Абдуллаева. 

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