Состоится 100-летний юбилей народного артиста

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, балетмейстера, профессионального танцора Алибабы Абдуллаева.
Об этом Report сообщили в отделе информации и связи с общественностью министерства культуры и туризма.
Согласно информации, юбилейное мероприятие пройдет 21 октября в 14.00 в Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры.
На мероприятии расскажут о жизни и творчестве Алибабы Абдуллаева.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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