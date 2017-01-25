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    Солисты театров Беларуси и Узбекистана выступят в Театре оперы и балета

    4 февраля в театре состоится показ оперы Дж.Пуччини Богема

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 4 февраля в Академическом театре оперы и балета состоится показ оперы Дж.Пуччини "Богема".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе театра. 

    В опере выступят ведущие солисты театра заслуженные артисты - Афаг Аббасова (Мими), Инара Бабаева (Музетта), заслуженный артист (Алсиндор), солисты Турал Агасиев (Шонар), Талят Гусейнов (Коллен) .

    Согласно информации, руководство театра на две основные партии в спектакле пригласило солистов театров Беларуси и Узбекистана. Солист Национального академического большого театра оперы и балета Беларуси Владимир Громов исполнит партию Марселя. Народный артист Узбекистана, солист Большого театра оперы и балета имени А.Наваи - Рамиз Усманов исполнит партию Рудольфа. 

    Дирижером оперы является народный артист Джаваншир Джафаров. 

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