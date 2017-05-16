 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Солисты из Германии и Узбекистана выступят в опере "Трубадур"

    Дирижер спектакля - заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эюб Гулиев

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балеты состоится показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур".

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в представлении наряду с солистами театра, примут участие гастролеры.

    Одну из основных партий – партию Манрико исполнит солист Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов.

    Бывший солист Театра оперы и балета Азербайджана, работающий в Национальном театре Мангейма (Германия) народный артист Азербайджана Авез Абдуллаев исполнит партию графа ди Луны.

    Партию Леоноры исполнит заслуженная артистка Афаг Аббасова, а Азучены - Нина Макарова.

    Дирижером спектакля является заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эюб Гулиев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi