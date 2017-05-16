Солисты из Германии и Узбекистана выступят в опере "Трубадур"

16 мая, 2017 18:18

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балеты состоится показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур". Как сообщили Report в пресс-службе театра, в представлении наряду с солистами театра, примут участие гастролеры. Одну из основных партий – партию Манрико исполнит солист Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов. Бывший солист Театра оперы и балета Азербайджана, работающий в Национальном театре Мангейма (Германия) народный артист Азербайджана Авез Абдуллаев исполнит партию графа ди Луны. Партию Леоноры исполнит заслуженная артистка Афаг Аббасова, а Азучены - Нина Макарова. Дирижером спектакля является заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эюб Гулиев.