Солисты из Германии и Узбекистана выступят в опере "Трубадур"

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ 27 мая в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балеты состоится показ оперы Джузеппе Верди "Трубадур".
Как сообщили Report в пресс-службе театра, в представлении наряду с солистами театра, примут участие гастролеры.
Одну из основных партий – партию Манрико исполнит солист Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои, народный артист Узбекистана, лауреат международных конкурсов вокалистов Рамиз Усманов.
Бывший солист Театра оперы и балета Азербайджана, работающий в Национальном театре Мангейма (Германия) народный артист Азербайджана Авез Абдуллаев исполнит партию графа ди Луны.
Партию Леоноры исполнит заслуженная артистка Афаг Аббасова, а Азучены - Нина Макарова.
Дирижером спектакля является заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров Эюб Гулиев.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
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