Солист группы "Ялла" перенес тяжелую операцию

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/Народный артист Узбекистана Фаррух Закиров перенес тяжелую операцию, Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Узбекистан. В настоящий момент, по информации издания, певец находится на лечении. Солист группы "Ялла" Фаррух Закиров лечится в специализированном хирургическом центре имени В. Вахидова в Ташкенте. Несколько лет назад доктора обнаружили у него камень в желчном пузыре. 14 ноября прошла операция по удалению камня. В этом году Фарруху Закирову исполнилось 70 лет.