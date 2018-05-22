Со съемок "Зимней сказки" в Габале с участием десятка известных актеров - РЕПОРТАЖ - ВИДЕО

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Продолжаются съемки самого крупного проекта 2018 года компании Cinemazadeh "Зимняя сказка".

Корреспондент Report посетил съемочную площадку в Габале, где ознакомился с проделанными работами.

По сюжету, часть событий происходит в Габалинском районе. Большая часть съемок также проходит в расположенном в этом районе Qafqaz Riverside Hotel. При входе в отель чувствуется новогодняя атмосфера. Елки, декорации, актеры в зимней одежде и др. детали воссоздают зимние месяцы.

Главный продюсер фильма, автор идеи и режиссер Джафар Ахундзаде выражает уверенность, что "Зимняя сказка" превзойдет успех прошлогоднего фильма Cinemazadeh "Kəklikotu" ("Чабрец"): "В новогоднюю ночь исполняются мечты, особенно если они взаимные. По сюжетной линии нового фильма, в одном отеле случайно происходят отдельные друг от друга, очень интересные и смешные события. В жизни случайностей не бывает".

По его словам, к съемкам фильма приступили в марте. Дж.Ахундзаде говорит, что премьера "Зимней сказки" запланирована на 8 декабря: "Павильонные съемки в Баку выполнены. Некоторые сцены, наверное, оставим на зимние месяцы. Премьеры одновременно ожидаются в Турции и Европе".

Режиссер отметил, что бюджет фильма пока не уточнен: "Съемки обходятся дорого. Потому что весной мы снимает зиму. Когда бюджет станет ясен, мы обнародуем его. У нас все вопросы решаются в официальной форме и прозрачны".

В фильме задействовано много знаменитостей. Можно сказать, что в фильме нет главного героя. По словам Дж.Ахундзаде, ряд трудностей возникает и из-за скопления знаменитостей: "Из-за большого объема работы у актеров, мы не можем их постоянно удерживать на съемочной площадке. Самая большая проблема - собрать их всех вместе".

В фильме, сценарий которого написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде, играют известный турецкий певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз, а также известные певцы и актеры Азербайджана.

Отметим, что фильм состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям. Роли в истории про пару, которая не может обручиться вот уже несколько лет и решает наконец сделать это в новогоднюю ночь, сыграли Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубар Искендерли, Октай Алиев. Главные роли в истории про приехавших на обучение друзей сыграли Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфендиева, Дилара Кязымова. Роли главных героев в истории про богача, арендовавшего за свой счет большую комнату в отеле для семьи и пары, выигравшей по радио билет в отель на Новый год, сыграли Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов и Шалала Шахвеледгызы. В истории про юношу, который хочет доказать свои чувства любимой девушке, главные роли сыграли Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева и Джейхун Зейналов. Для новогоднего шоу в отель из Турции приглашены известный певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз. В ролях персонала отеля сыграют Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М.Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир.

Оператором-постановщиком фильма является Рауф Гурбаналиев, художником-постановщиком – Заур Абдуллаев, художником по костюмам – Мехрибан Эфенди, художником по гриму – Айтен Гусейнзаде, вторым режиссером – Кямран Агабалаев и Вюсал Гаджигадир. Музыкальный директор Айхур Ахундзаде, исполнительный продюсер Эмиль Давудзаде, креативный продюсер - Хатаи Али, маркетинговый директор - Заур Дарабзаде.