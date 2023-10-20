Снятый в Баку фильм индонезийского режиссера попал в рейтинг популярных фильмов на Netflix

Снятый в городе Баку художественный фильм "Лейли и Меджнун" (2019 г.) индонезийского режиссера Монти Тива по мотивам одноименного произведения попал в рейтинг популярных романтических фильмов на платформе Netflix.

Снятый в городе Баку художественный фильм "Лейли и Меджнун" (2019 г.) индонезийского режиссера Монти Тива по мотивам одноименного произведения попал в рейтинг популярных романтических фильмов на платформе Netflix.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Картина повествует об истории индонезийской учительницы Лейлы, которая приезжает работать в Азербайджан и влюбляется здесь в юношу по имени Самир. Героям придется пройти через множество испытаний, чтобы быть вместе.

Главные роли в фильме исполнили Реза Рахадиан и Ача Септриаса.