Снятый немецким режиссером в Баку фильм представлен на международном фестивале

Снятый в Баку немецким режиссером Веитом Хельмером фильм "The Bra" ("Бюстгальтер") представлен на международном кинофестивале во французском городе Нанси.

Об этом французскому бюро Report заявил президент фестиваля Тони Гламчевски.

Снятый в комедийном жанре фильм вызвал у зрителей большой интерес.

Отметим, что картина, снятая в одном из старых бакинских кварталов, демонстрируется в кинотеатрах ряда французских городов.

Известное французское издание "Allocine" пишет: "Азербайджан расположен на Великом Шелковом Пути, на пересечении Европы и Азии. Это место, где живут представители разных национальностей и религий. В Азербайджане мирно сосуществуют представители различных религий - мусульмане, христиане, евреи".

Режиссер картины на следующей неделе приедет в Баку. Демонстрация фильма в бакинских кинотеатрах начнется с 7 октября.