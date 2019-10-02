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Снятый немецким режиссером в Баку фильм представлен на международном фестивале

Снятый немецким режиссером в Баку фильм представлен на фестивале

Снятый в Баку немецким режиссером Веитом Хельмером фильм "The Bra" ("Бюстгальтер") представлен на международном кинофестивале во французском городе Нанси.

Об этом французскому бюро Report заявил президент фестиваля Тони Гламчевски. 

Снятый в комедийном жанре фильм вызвал у зрителей большой интерес. 

Отметим, что картина, снятая в одном из старых бакинских кварталов, демонстрируется в кинотеатрах ряда французских городов.  

Известное французское издание "Allocine" пишет: "Азербайджан расположен на Великом Шелковом Пути, на пересечении Европы и Азии. Это место, где живут представители разных национальностей и религий. В Азербайджане мирно сосуществуют представители различных религий - мусульмане, христиане, евреи". 

Режиссер картины на следующей неделе приедет в Баку. Демонстрация фильма в бакинских кинотеатрах начнется с 7 октября. 

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