Приступили к съемкам фильма о национальном герое Азербайджана

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Приступили к съемкам документального фильма о сыне народного поэта Халила Рзы Улутюрка, национальном герое Азербайджана Тебризе Халилбейли. Как сообщает Report, фильм снимается по заказу Азербайджанского государственного университета культуры и искусства (АГУКИ).

Картину экранизировал режиссер Руслан Моллаев. Здесь в хронологической последовательности воссоздана история семьи, в которой родился национальный герой, атмосфера, в которой он вырос, студенческие годы, обстановка 90-х годов прошлого века.

В документальном фильме воспоминаниями о Тебризе Халилбейли поделились Фирангиз Улутюрк, его супруга Севиндж Халилбейли, близкие родственники Тебриза, актер Кямран Юнис и другие родные и близкие ему люди.

Документальная картина будет готова к началу мая. Съемки проходили в АГУКИ, так как Тебриз Халилбейли был выпускником данного вуза. Хронометраж документального фильма составит 35-45 минут.

Напомним, что в 1991 году Т.Халилбейли ушел на фронт добровольцем и проявил отвагу в боях за Нахчыванские села Хроморд и Нахчываник. 31 января 1992 года он героически погиб, защищая село Нахчываник.

8 октября 1992 года Тебриз Халилбейли был удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".