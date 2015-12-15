Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье получила полгода тюрьмы за мошенничество.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Europa press.

Монсеррат Кабалье заключила соглашение с прокуратурой Каталонии, чтобы избежать тюрьмы.

Суд Барселоны также оштрафовал 82-летнюю Кабалье почти на 255 тыс. евро. Отмечается, что в ходе слушания она признала свою вину. При этом сама певица не присутствовала в зале суда из-за проблем со здоровьем, поэтому сделала свое заявление посредством видеоконференции из дома.

В апреле 2014 года прокуратура Барселоны заподозрила Кабалье в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 тысяч евро. По данным следствия, певица скрыла в Андорре полученные ею, в том числе за выступления в России, гонорары, и уклонилась от уплаты с них в Испании подоходного налога. Контракты на выступления за рубежом были оформлены через андоррскую компанию, в то время как основную часть времени певица проживала в столице Каталонии.

Напомним, в июне 2013 года М.Кабалье была включена в Азербайджане в "список нежелательных лиц" после незаконного посещения оккупированных территорий страны.