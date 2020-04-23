Начаты съемки сериала по "Звездным войнам" с женщиной в главной роли

Лесли Хэдланд https://report.az/storage/news/7f028eb55180d285f5a166f176308125/3e7c10ca-08e6-4e5e-b637-a50cbca383a1_292.jpg

Киностудия Disney начала работу над новым сериалом по вселенной "Звездных войн", главную роль в котором исполнит женщина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety.

У нового проекта пока нет названия, однако известно, что его действие будет происходить во временном промежутке, не совпадающим с другими частями франшизы. Продюсером и сценаристом стала Лесли Хэдланд, ранее снявшая сериал "Жизни матрешки" (Russian Doll, 2019). Дата выхода нового сериала, который можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus, не раскрывается.

Первым игровым сериалом по вселенной "Звездных войн" стал "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019), дебютный сезон которого прошел в ноябре. На осень 2020 года запланирована премьера второго сезона. При этом, по данным Variety, уже ведется работа и над третьим сезоном.