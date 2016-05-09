Скульптура стоящего на коленях Гитлера продана за 17 млн. долларов

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Скандально известная скульптура стоящего на коленях Адольфа Гитлера работы итальянского художника Маурицио Каттелана продана на аукционе Christie's за 17,2 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Скульптура под названием "Он" высотой 101 см была создана 15 лет назад из воска и смолы.

Маурицио Каттелан, итальянский художник-самоучка, работающий в США, говорил, что хотел уничтожить свою работу. По его словам, скульптура "Он" изображает воплощение зла.

Тем не менее продажа скульптуры стала личным рекордом для Каттелана: до этого самая дорогая его работа ушла с молотка за 7,9 млн. долларов.