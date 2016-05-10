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    Скульптура Родена на аукционе в Нью-Йорке продана за рекордные 20,4 млн. долларов

    Эксперты оценивали работу максимум в 12 млн. долларов

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Скульптура "Вечная весна" Огюста Родена (1840 - 1917) продана  на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордно высокую цену - 20,4 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил британский аукционный дом.

    Эксперты оценивали работу максимум в 12 млн. долларов.

    Прежний рекорд для шедевров Родена был установлен в феврале текущего года в Лондоне. Обнаженная фигура "Ирис - посланница богов", находившаяся в свое время в коллекции актера Сильвестра Сталлоне, ушла с молотка за 16,7 млн. долларов.

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