Скульптура Али и Нино названа одной из самых необычных в мире

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Установленная в Батуми движущаяся скульптура "Али и Нино" попала в список 15-ти самых необычных и потрясающих скульптур мира, составленный популярным сайтом Bright Side, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Официальное название скульптуры "Мужчина и женщина", однако известность она получила как "Али и Нино", поскольку известно, что архитектор Тамар Квеситадзе при работе над проектом, вдохновлялась образами героев одноименного романа.

"Фигуры находятся в постоянном движении: сначала они движутся навстречу друг другу, сливаются в одно целое, а затем отдаляются друг от друга", — пишет Bright Side.

Мировой бестселлер писателя Курбана Саида "Али и Нино" рассказывает о борьбе Азербайджана за независимость и любви двух молодых людей различного вероисповедания в начале XX века.

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