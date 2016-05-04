Скончался знаменитый шведский скульптор

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Знаменитый художник и скульптор, автор оригинальных произведений Карл Фредрик Рейтерсвэрд скончался в Швеции на 82-м году жизни.

Как сообщает Report, наиболее известной работой Рейтерсвэрда является скульптура "Без насилия", изображающая револьвер с завязанным узлом дулом. Она была создана в 1980 году после убийства легендарного участника группы The Beatles Джона Леннона. Спустя восемь лет эту скульптуру установили перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке.

Рёйтерсвэрд родился в 1934 году, в 1950-х годах он учился в Париже. Скульптор рано начал эксперименты с современными материалами и техниками. После инсульта, случившегося в 1980-х годах, Рёйтерсвэрда частично парализовало, но он продолжил рисовать.