​Скончался знаменитый румынский актер

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Скончался один из знаменитых румынских актеров Мирча Албулеску.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, 81-летний актер долгое время страдал сердечно-сосудистым заболеванием, два года назад он перенес сложную операцию на сердце.

Актер будет похоронен в воскресенье на одном из бухарестских кладбищ.

Отметим, что Албулеску сыграл сотни ролей в Муниципальном театре Бухареста, в Театре комедии и Национальном театре, а также в кино и на радио. Публицист, поэт и прозаик являлся членом Союза писателей Румынии. Албулеску был также доктором искусствоведения и университетским профессором.

В 1992-1994 годы он занимал пост государственного секретаря в министерстве культуры.