Скончался Таир Салахов

Выдающийся азербайджанский художник Таир Салахов умер в Германии в возрасте 92 лет

Выдающийся азербайджанский художник Таир Салахов умер в Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила дочь художника.

Народный художник Азербайджана и России, вице-президент Российской академии художеств, действительный член Европейской академии наук и искусств, лауреат Государственной премии Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в городе Баку.

Т.Салахов был председателем Союза художников Азербайджана, депутатом Верховного совета Республики, в 1973 году избран первым секретарем Союза художников СССР, в 1997 году избран вице-президентом Российской академии художеств.

Видное место в творчестве художника занимает цикл произведений о нефтяниках Азербайджана. Произведения Салахова представлены в крупнейших музеях России, Азербайджана, Украины, и других государствах бывшего СССР, хранятся во многих музейных и частных собраниях мира.