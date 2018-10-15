Скончался сын Назима Хикмета

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Скончался сын известного поэта Назима Хикмета Мехмет Назим.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, художник Мехмет Назим скончался во Франции на 67-м году жизни.

Известие о смерти художника в социальной сети распространил его друг Утку Варлык.

Отметим, что Назим Хикмет, после выхода из тюрьмы в 1950 году познакомился с Мюневвер Андач. В 1951 году у пары родился сын Мехмет. Но они не состояли в официальном браке. Когда сыну было три месяца, Назим Хикмет уехал из Турции. По этой причине Мехмет Назим был очень сильно обижен на отца и ни разу не сделал какого-либо заявления, связанного с ним.