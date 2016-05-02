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    ​Скончался создатель Одесского джаз-фестиваля

    Джазмен долгое время страдал от рака

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Скончался известный украинский джазмен, создатель Одесского джаз-фестиваля Юрий Кузнецов.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, джазмен уже долгое время страдал от рака.

    Ю.Кузнецов родился в 1953 года в Одессе. Участвующий в проводимых в различных странах джаз-фестивалях Ю.Кузнецов с 2000 года был арт-директором международного фестиваля "Джаз-карнавал в Одессе".

    В 2011 году он был избран президентом международного джаз-фестиваля "Odessa Jazz Fest". 

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