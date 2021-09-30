Скончался Сайяд Ализаде

Скончался известный певец Сайяд Ализаде.

Скончался известный певец Сайяд Ализаде.

Об этом Report сообщил его родственник Разим Гараев.

Отметим, что некоторое время назад С.Ализаде заразился коронавирусом. Он был отправлен на лечение в Центральный таможенный госпиталь, где его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Сайяд Ализаде родился в 1958 году в селе Бабы Физулинского района Азербайджана. В 1988 году поступил в Бакинский народный университет искусств, в 1990 году завершил двухлетний курс по специальности "Вокал".

В студенческие годы он выступал в ансамбле Ислама Рзаева "Араз".

В 1987 году певец выпустил свой дебютный альбом "Мой Тебриз", а в 1990 году второй альбом "Мой Азербайджан". В последние годы он руководил Творческим центром "Белые ночи" и одноименной компанией.

Аллах рехмет элясин!