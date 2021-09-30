Скончался Сайяд Ализаде

Скончался известный певец Сайяд Ализаде.
Об этом Report сообщил его родственник Разим Гараев.
Отметим, что некоторое время назад С.Ализаде заразился коронавирусом. Он был отправлен на лечение в Центральный таможенный госпиталь, где его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Сайяд Ализаде родился в 1958 году в селе Бабы Физулинского района Азербайджана. В 1988 году поступил в Бакинский народный университет искусств, в 1990 году завершил двухлетний курс по специальности "Вокал".
В студенческие годы он выступал в ансамбле Ислама Рзаева "Араз".
В 1987 году певец выпустил свой дебютный альбом "Мой Тебриз", а в 1990 году второй альбом "Мой Азербайджан". В последние годы он руководил Творческим центром "Белые ночи" и одноименной компанией.
Аллах рехмет элясин!