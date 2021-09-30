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Скончался Сайяд Ализаде

Скончался Сайяд Ализаде Скончался известный певец Сайяд Ализаде.
Искусство
30 сентября 2021 г. 22:53
Скончался Сайяд Ализаде

Скончался известный певец Сайяд Ализаде.

Об этом Report сообщил его родственник Разим Гараев.

Отметим, что некоторое время назад С.Ализаде заразился коронавирусом. Он был отправлен на лечение в Центральный таможенный госпиталь, где его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). 

Сайяд Ализаде родился в 1958 году в селе Бабы Физулинского района Азербайджана. В 1988 году поступил в Бакинский народный университет искусств, в 1990 году завершил двухлетний курс по специальности "Вокал".

В студенческие годы он выступал в ансамбле Ислама Рзаева "Араз".

В 1987 году певец выпустил свой дебютный альбом "Мой Тебриз", а в 1990 году второй альбом "Мой Азербайджан". В последние годы он руководил Творческим центром "Белые ночи" и одноименной компанией.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке Səyyad Əlizadə vəfat edib

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