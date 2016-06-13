​Скончался российский актер Алексей Дайнеко

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Известный по криминальным сериалам российский актер, певец и телеведущий Алексей Дайнеко скончался сегодня ночью на 47-м году жизни; причины смерти уточняются. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила его супруга Елена Логацкая.

По словам Логацкой, причина смерти уточняется, она добавила, что будет работать со следственными органами.

Алексей Дайнеко родился 5 июня 1970 года. В 1993 году окончил ГИТИС, работал в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА). Кроме того, Дайнеко вел телепрограмму "Планета связи". В 2006 году как режиссер и продюсер Дайнеко снял фильм "Улыбаясь вечности вселенной", в качестве продюсера и автора музыки и стихов, автора и исполнителя он работал над музыкальными проектами. В кино актер снялся почти в 30 фильмах, в частности, в сериалах "Метод Лавровой-2", "Секунда до...", "Карпов", "Империя под ударом", "Второй убойный", "Дальнобойщики-3", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...", "Что сказал покойник".