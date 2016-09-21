Скончался режиссер фильма "Восьмая миля" Кертис Хэнсон

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Лауреат премии "Оскар", режиссер и сценарист Кертис Хэнсон скончался в возрасте 71 года в своем доме на Голливудских холмах. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Хэнсон, выросший в Лос-Анджелесе, начал работать сценаристом и режиссером в 1970-е, однако его первым успешным фильмом стал триллер "Рука, качающая колыбель" о потерявшей семью женщине, которая устраивается на работу няней, чтобы отомстить.

Он получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий после выхода полицейской драмы в стиле неонуар "Секреты Лос-Анджелеса", которая в общей сложности была номинирована на девять призов киноакадемии.

Еще одним успешным фильмом Хэнсона стала картина "Восьмая миля", главную роль в которой исполнил американский рэпер Эминем.