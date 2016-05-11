Скончался ​продюсер фильмов "Пианист" и "Бал вампиров"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Продюсер фильмов "Пианист" и "Бал вампиров" Джин Гутовски скончался в возрасте 90 лет, сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По словам сына Гутовски, его отец умер от пневмонии в одной из больниц Варшавы.

Наибольшей известности продюсер добился благодаря сотрудничеству с режиссером Романом Полански. В 1960-х годах он продюсировал такие его ленты, как "Отвращение", "Тупик" и "Бал вампиров". В 2000-х годах Гутовски вновь поработал с Полански - их очередным совместным проектом стал "Пианист".

Полански называл продюсера одним из самых важных людей в своей жизни.

Гутовски - выходец из польской еврейской семьи, уроженец Львова. Он потерял родителей и других близких родственников во время Второй мировой войны. В 1947 году Гутовски уехал в США.

У продюсера остались жена, трое сыновей, четверо внуков и трое правнуков.