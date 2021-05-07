Скончался народный поэт Муса Ягуб

Народный поэт Азербайджана Муса Ягуб скончался в возрасте 84 лет.

Народный поэт Азербайджана Муса Ягуб скончался в возрасте 84 лет.

Как сообщает Report, он скончался 7 мая в селе Буйнуз Исмаиллинского района.

Долгие годы поэт страдал болезнью Паркинсона.

М.Ягуб будет похоронен рядом с женой на сельском кладбище.

Муса Ягуб родился 10 мая 1937 года в селе Буйнуз Исмаиллинского района. Окончил Гейчайское педагогическое училище. Заочно учился на филологическом факультете АГУ.

После переезда в Баку работал заместителем директора Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Азербайджана, заведующим отделом поэзии в журнале "Азербайджан". Был редактором газеты "Зяхмяткеш", издававшейся в Исмаиллинском районе.

Литературную деятельность начал в 1957 году. Удостоен премии имени М.Ф.Ахундова.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 мая 2019 года за заслуги в развитии азербайджанской культуры выдающемуся поэту, члену Союза писателей Мусе Ягубу присвоено почетное звание “Народный поэт”.