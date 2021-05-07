О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался народный поэт Муса Ягуб

Скончался народный поэт Муса Ягуб Народный поэт Азербайджана Муса Ягуб скончался в возрасте 84 лет.
Искусство
7 мая 2021 г. 16:22
Скончался народный поэт Муса Ягуб
Муса Ягуб
0 : 00
0 : 00

Народный поэт Азербайджана Муса Ягуб скончался в возрасте 84 лет.

Как сообщает Report, он скончался 7 мая в селе Буйнуз Исмаиллинского района.

Долгие годы поэт страдал болезнью Паркинсона.

М.Ягуб будет похоронен рядом с женой на сельском кладбище.

Муса Ягуб родился 10 мая 1937 года в селе Буйнуз Исмаиллинского района. Окончил Гейчайское педагогическое училище. Заочно учился на филологическом факультете АГУ.

После переезда в Баку работал заместителем директора Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей Азербайджана, заведующим отделом поэзии в журнале "Азербайджан". Был редактором газеты "Зяхмяткеш", издававшейся в Исмаиллинском районе.

Литературную деятельность начал в 1957 году. Удостоен премии имени М.Ф.Ахундова.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 мая 2019 года за заслуги в развитии азербайджанской культуры выдающемуся поэту, члену Союза писателей Мусе Ягубу присвоено почетное звание “Народный поэт”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Xalq şairi Musa Yaqub vəfat edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП
4 мая 2021 г. 15:03
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
Скончался народный артист Азербайджана Ариф Гулиев
7 мая 2021 г. 01:15
Певец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
ФотоПевец Аслан Гусейнов похоронен в Гяндже
4 мая 2021 г. 19:24
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
МВД о ДТП, в котором погиб певец Аслан Гусейнов
5 мая 2021 г. 12:53
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
Сколько новых случаев COVID-19 зафиксировано в Азербайджане?
2 мая 2021 г. 19:35
Азад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
ФотоАзад Рагимов похоронен на II Аллее почетного захоронения
2 мая 2021 г. 12:01
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
В Шуше ведутся работы по благоустройству - ФОТО
2 мая 2021 г. 17:11
Пенитенциарная служба о привилегированном содержании экс-главы ИВ
Пенитенциарная служба о "привилегированном" содержании экс-главы ИВ
5 мая 2021 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi