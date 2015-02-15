Скончался народный художник Азербайджана Давуд Казымов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ На 89-ом году жизни скончался известный представитель изобразительного искусства Азербайджана, профессор Академии художеств, народный художник Давуд Казымов.

Как сообщает Report, Давуд Кязымов родился в 1926 году в Баку, в 1945 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище, с 1947 года Кязымов принимал участие в республиканских и всесоюзных выставках.

Работы Кязымова хранятся в Национальном музее искусств, Национальном музее истории Азербайджана и в Национальном музее азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви.

С 2001 года Давуд Кязымов являлся профессором Азербайджанской государственной академии художеств, преподавал на факультете живописи.