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Скончался народный артист Вагиф Асадов

Скончался народный артист Вагиф Асадов Скончался народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов.
Искусство
19 мая 2022 г. 19:13
Скончался народный артист Вагиф Асадов

Скончался народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов.

Как сообщает Report, артист скончался сегодня в возрасте 75 лет.

Асадов Вагиф Фирудин оглу родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. 25 мая 1969 года окончил факультет "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств.

С 1989 года работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

В 1978 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской ССР", в 2006 году - "Народный артист Азербайджанской Республики".

10 декабря 2018 года награжден Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Vaqif Əsədov vəfat edib

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