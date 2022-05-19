Скончался народный артист Вагиф Асадов

Скончался народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов.

Скончался народный артист Азербайджана, театральный режиссер, актер Вагиф Асадов.

Как сообщает Report, артист скончался сегодня в возрасте 75 лет.

Асадов Вагиф Фирудин оглу родился в 1947 году в Нахчыванской Автономной Республике. 25 мая 1969 года окончил факультет "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств.

С 1989 года работал режиссером-постановщиком в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

В 1978 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджанской ССР", в 2006 году - "Народный артист Азербайджанской Республики".

10 декабря 2018 года награжден Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.