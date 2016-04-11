Скончался народный артист России Альберт Филозов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В Москве умер известный актер театра и кино народный артист России Альберт Филозов, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Альберт Филозов родился 25 июня 1937 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Получил профессию токаря, работал на заводе "Шарикоподшипник".

В 1955 году вместе с Юрием Гребенщиковым был принят выездной комиссией в Школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына).

Филозов служил в театре "Школа современной пьесы". Он снимался в таких фильмах, как "Мэри Поппинс, до свидания", "Одиссея капитана Блада", "Рыжий, честный, влюбленный", играл в сериалах.