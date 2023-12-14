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Скончался народный артист Рамиз Мелик

Скончался народный артист Рамиз Мелик 14 декабря на 80-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии, персональный пенсионер президента, кавалер ордена "Шохрат" Рамиз Мелик (Рамиз Агарза оглу Меликов).
Искусство
14 декабря 2023 г. 09:04
Скончался народный артист Рамиз Мелик

14 декабря на 80-м году жизни скончался народный артист Азербайджана, лауреат Государственной премии, персональный пенсионер президента, кавалер ордена "Шохрат" Рамиз Мелик (Рамиз Агарза оглу Меликов).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

Рамиз Меликов родился 4 августа 1943 года в Баку. В 1963 году поступил на факультет драмы и кино Азербайджанского государственного театрального института имени Мирзаги Алиева. Он брал уроки у Рзы Тахмасиба, Тофига Кязымова, Мелика Дадашова. В 1967 году окончил это высшее учебное заведение.

В 1967 году актер вошел в труппу Академического национального драматического театра. Помимо актерской деятельности, Р.Мелик выступил в качестве режиссера и ассистента режиссера при постановке ряда пьес.

В 1984 году был удостоен Государственной премии Азербайджана. В 1982 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста, а в 1998 году – звание Народного артиста.

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Ramiz Məlik vəfat edib

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