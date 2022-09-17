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Скончался народный артист Азербайджана

Скончался народный артист Азербайджана В возрасте 73 лет скончался народный артист Азербайджана Вагиф Абуталыбов.
Искусство
17 сентября 2022 г. 07:48
Скончался народный артист Азербайджана

В возрасте 73 лет скончался народный артист Азербайджана Вагиф Абуталыбов.

Как передает Report со ссылкой на Oxu.Az, сегодня он будет предан земле на кладбище в Ясамальском районе.

Отметим, что с 16 лет В.Абуталыбов играл на трубе в различных музыкальных коллективах. Его творческий путь начался с музыкального ансамбля Тофига Ахмедова, а затем продолжился в ВИА "Гая" (Qaya). Самый яркий период его деятельности связан с ансамблем под руководством Рашида Бейбутова.

Позднее В.Абуталыбов начал работать в Азербайджанском государственном эстрадном оркестре. Один из важных периодов его творчества связан с военным оркестром Минобороны Азербайджана.

Распоряжениями общенационального лидера Гейдара Алиева В.Абуталыбову были присвоены почетные звания "Заслуженный артист" и "Народный артист".

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Vaqif Abutalıbov vəfat edib

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