О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался народный артист Азербайджана

Скончался народный артист Азербайджана Умер народный артист Азербайджана Джанали Акберов.
Искусство
22 октября 2021 г. 22:07
Скончался народный артист Азербайджана

Умер народный артист Азербайджана, ханенде Джанали Акберов.

Как сообщает Report, об этом заявил его сын Сабир Акберов.

Два дня назад у него случился инсульт. В прошлом году здоровье Джанали Акбарова ухудшилось. Он страдал диабетом. 21 октября народный артист впал в кому.

Отметим, что Дж.Акберов родился 10 марта 1940 года в Лянкаранском районе.

В марте 2020 года Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акберова Орденом "Эмек" I степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Canəli Əkbərov vəfat edib

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi