Скончался народный артист Азербайджана

Умер народный артист Азербайджана Джанали Акберов.

Умер народный артист Азербайджана, ханенде Джанали Акберов.

Как сообщает Report, об этом заявил его сын Сабир Акберов.

Два дня назад у него случился инсульт. В прошлом году здоровье Джанали Акбарова ухудшилось. Он страдал диабетом. 21 октября народный артист впал в кому.

Отметим, что Дж.Акберов родился 10 марта 1940 года в Лянкаранском районе.

В марте 2020 года Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акберова Орденом "Эмек" I степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.