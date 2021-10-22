Скончался народный артист Азербайджана

Умер народный артист Азербайджана, ханенде Джанали Акберов.
Как сообщает Report, об этом заявил его сын Сабир Акберов.
Два дня назад у него случился инсульт. В прошлом году здоровье Джанали Акбарова ухудшилось. Он страдал диабетом. 21 октября народный артист впал в кому.
Отметим, что Дж.Акберов родился 10 марта 1940 года в Лянкаранском районе.
В марте 2020 года Президент Ильхам Алиев наградил Джанали Акберова Орденом "Эмек" I степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.