О нас
Report Georgia
Аудио новости

Скончался народный артист Азербайджана

Скончался народный артист Азербайджана Сегодня утром скончался Вагиф Абдулла оглы Шарифов, один из выдающихся артистов Гянджинского государственного драматического театра, режиссер, заслуженный деятель искусств республики, народный артист Азербайджанской Республики, персональный пенсионер През
Искусство
5 октября 2021 г. 07:26
Скончался народный артист Азербайджана
Вагиф Шарифов

Сегодня утром скончался Вагиф Абдулла оглы Шарифов, один из выдающихся артистов Гянджинского государственного драматического театра, режиссер, заслуженный деятель искусств республики, народный артист Азербайджанской Республики, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, лауреат премии «Золотой дервиш».

Как сообщает Report, 78-летний народный артист был доставлен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы №3 из-за серьезной проблемы со здоровьем. Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Xalq artisti vəfat edib

Самое читаемое

Скончался Сайяд Ализаде
Скончался Сайяд Ализаде
30 сентября 2021 г. 22:53
Азербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
ФотоАзербайджанская пианистка из Германии: В любой ситуации я полномочный представитель моей Родины
28 сентября 2021 г. 15:45
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
Пользователи сообщили, что WhatsApp начал возвращаться к работе
5 октября 2021 г. 03:16
Лига конференций: Карабах с крупным счетом в гостях побеждает Омонию
ВидеоЛига конференций: "Карабах" с крупным счетом в гостях побеждает "Омонию"
1 октября 2021 г. 00:54
Назначен новый гендиректор издательства Азербайджан
Назначен новый гендиректор издательства "Азербайджан"
1 октября 2021 г. 16:20
Депутат Верховной Рады: Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном
Депутат Верховной Рады: "Рассматриваемое соглашение о сотрудничестве с Турцией можно предпринять и в отношениях с Азербайджаном"
1 октября 2021 г. 17:00
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
В Баку полицейский застрелил жену в отделении полиции
30 сентября 2021 г. 10:35
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
В Азербайджане предлагается снизить школьный возраст
1 октября 2021 г. 19:53
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана
МИД Азербайджана ответил министру иностранных дел Ирана
4 октября 2021 г. 10:23
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан
Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов задержан
1 октября 2021 г. 20:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi