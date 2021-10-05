Скончался народный артист Азербайджана

Сегодня утром скончался Вагиф Абдулла оглы Шарифов, один из выдающихся артистов Гянджинского государственного драматического театра, режиссер, заслуженный деятель искусств республики, народный артист Азербайджанской Республики, персональный пенсионер През

Сегодня утром скончался Вагиф Абдулла оглы Шарифов, один из выдающихся артистов Гянджинского государственного драматического театра, режиссер, заслуженный деятель искусств республики, народный артист Азербайджанской Республики, персональный пенсионер Президента Азербайджанской Республики, лауреат премии «Золотой дервиш».