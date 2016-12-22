Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Азербайджана Мухтар Маниев.

Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма.

Согласно информации, народный артист умер в возрасте 81 года.

Ведутся обсуждения о месте проведения церемонии прощания.

Напомним, что народный артист долгое время страдал от сахарного диабета, ему были ампутированы обе ноги.

Отметим, что Мухтар Маниев родился в 1935 году в Баку. Он снялся в более 150 фильмах.