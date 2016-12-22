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    Скончался народный артист Азербайджана

    Ведутся обсуждения о месте проведения церемонии прощания

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Азербайджана Мухтар Маниев.

    Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма. 

    Согласно информации, народный артист умер в возрасте 81 года. 

    Ведутся обсуждения о месте проведения церемонии прощания.

    Напомним, что народный артист долгое время страдал от сахарного диабета, ему были ампутированы обе ноги. 

    Отметим, что Мухтар Маниев родился в 1935 году в Баку. Он снялся в более 150 фильмах. 

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