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Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев

Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев Скончался народный артист Азербайджана, виолончелист Расим Абдуллаев.
Искусство
26 ноября 2024 г. 01:11
Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев

Скончался народный артист Азербайджана, виолончелист Расим Абдуллаев.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил народный артист, дирижер Рамиз Мелик-Асланов.

Отметим, что Расим Абдуллаев родился в 1944 году в Баку. В 1951-1962 годах учился в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, а в 1962-1967 годах - в Азербайджанской государственной консерватории по классу виолончели под руководством профессора Сабира Алиева. В 1968-1969 годах продолжил обучение в аспирантуре Московской государственной консерватории в классе Мстислава Ростроповича по специальности "виолончель".

В 1964-1972 годах был солистом Азербайджанского государственного камерного оркестра, а в 1970-2010 годах - солистом симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В 2005 году был удостоен почетного звания "Народный артист Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Xalq artisti Rasim Abdullayev vəfat edib

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