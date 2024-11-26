Скончался народный артист Азербайджана Расим Абдуллаев

Скончался народный артист Азербайджана, виолончелист Расим Абдуллаев.

Скончался народный артист Азербайджана, виолончелист Расим Абдуллаев.

Как передает Report , об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил народный артист, дирижер Рамиз Мелик-Асланов.

Отметим, что Расим Абдуллаев родился в 1944 году в Баку. В 1951-1962 годах учился в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, а в 1962-1967 годах - в Азербайджанской государственной консерватории по классу виолончели под руководством профессора Сабира Алиева. В 1968-1969 годах продолжил обучение в аспирантуре Московской государственной консерватории в классе Мстислава Ростроповича по специальности "виолончель".

В 1964-1972 годах был солистом Азербайджанского государственного камерного оркестра, а в 1970-2010 годах - солистом симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В 2005 году был удостоен почетного звания "Народный артист Азербайджанской Республики".