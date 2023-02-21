Скончался народный артист Азербайджана Рамиз Новруз

Умер народный артист Азербайджана Рамиз Новруз.

Умер народный артист Азербайджана Рамиз Новруз.

Как передает Report, об этом сообщают социальные сети.

Отметим, что Рамиз Новрузов родился 25 мая 1955 года в поселке Самедабад Билясуварского района.

За заслуги в театральном искусстве Рамиз Новруз в 1993 году был удостоен почетного звания Заслуженного артиста Азербайджанской Республики, в 1998 году-Народного артиста Азербайджанской Республики.

Народный артист неоднократно был удостоен президентской премии, в 2018 году - персональной стипендии президента Азербайджанской Республики.