Скончался народный артист Азербайджана Ариф Бабаев

Ушел из жизни народный артист Азербайджана Ариф Бабаев.

Ушел из жизни народный артист Азербайджана Ариф Бабаев.

Как сообщает Report , он скончался сегодня в больнице, где проходил лечение.

Народный артист 23 июля был госпитализирован в Гахскую районную центральную больницу с диагнозом острая дыхательная недостаточность. Из-за критического состояния был эвакуирован в одно из столичных медицинских учреждений, где и продолжал лечение до своей смерти.

Отметим, что Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыджалы Агдамского района. После окончания Азербайджанского университета культуры и искусств работал в Азербайджанской государственной филармонии и Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета.

Ариф Бабаев создал запоминающиеся образы в мугамных операх, такие как Меджнун, Керем (У. Гаджибеков "Лейли и Меджнун", "Асли и Керем"), Ашуг Гариб (З. Гаджибеков "Ашуг Гариб"), Джамал (Ш. Ахундова "Скала невест"), а также в его исполнении звучали все мугамные дестгяхи, которые были записаны и вошли в "Золотой фонд" Азербайджанского государственного телевидения.

В 1984 году певец был принят на работу в Азербайджанскую государственную консерваторию как первый преподаватель мугама, в 1990 году впервые в истории получил звание профессора мугама и долгое время руководил кафедрой мугама в Национальной консерватории.

Народный артист, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", 2 февраля 2024 года был награжден юбилейной медалью "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)", а 8 мая 2025 года - премией Гейдара Алиева.