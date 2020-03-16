Скончался народный артист Рафаэль Дадашев

Народный артист Азербайджана, актер Академического национального драматического театра Рафаэль Дадашев скончался в возрасте 74 лет.

Об этом Report сообщила его двоюродная сестра, народная артистка Брилиант Дадашова.

Народный артист Азербайджана Рафаэль Дадашев родился 4 января 1946 года в Нахчыване. В 1972 году поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева и переехал в Баку. С 1976 года - артист Азербайджанского государственного академического драматического театра.

Помимо театра он также снимался в кино - играл в фильмах "Дронго", "Мой белый город", "Обручальное кольцо", "Особые обстоятельства", "Листопад в пору лета", "Учитель музыки", "Прерванная серенада", "Живите, девушки" и во многих других.

Рафаэль Дадашев в 1987 году был удостоен звания Заслуженного артиста, 16 мая 2006 года - Народного артиста.

29 октября 2019 года за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане был награжден орденом "Шохрат".