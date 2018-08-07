Скончался нарисовавший героев "Простоквашино" мультипликатор Аркадий Шер

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Художник-мультипликатор и иллюстратор детских книг, создатель образов легендарных героев "Простоквашино" Аркадий Шер ушел из жизни в возрасте 84 лет, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера", - говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

Там напомнили, что Шер создал персонажей мультфильмов: "Переменка № 2", "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь", "Стереотипы", "Кважды ква", "Бал цветов". Также он был автором и художником-иллюстратором книг ("Тридесятые сказки", "Попался волчок на крючок").