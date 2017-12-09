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    Скончался Леонид Броневой

    В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах Семнадцать мгновений весны, Покровские ворота, Тот самый Мюнхгаузен, Небеса обетованные

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром скончался известнейший артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой.

    Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил директор московского театра "Ленком", в котором работал артист, Марк Варшавер.

    "Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал М. Варшавер.

    Даты прощания и похорон будут известны позже.

    В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".

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