Скончался Леонид Броневой

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром скончался известнейший артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил директор московского театра "Ленком", в котором работал артист, Марк Варшавер.
"Сегодня в 7.30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой", — сказал М. Варшавер.
Даты прощания и похорон будут известны позже.
В кино Броневой снялся, в том числе, в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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