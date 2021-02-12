Скончался легендарный джазмен

Легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа умер в возрасте 79 лет

Умер легендарный джазовый пианист и композитор Чик Кориа.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.

"Мы с горечью сообщаем, что 80-м году жизни от редкой формы рака, которая была обнаружена совсем недавно, умер Чик Кориа", — говорится в сообщении. Также отмечается, что перед смертью пианист оставил обращение, в котором выразил благодарность своим близким и поклонникам за то, что они "помогали гореть пламени музыки".

Чик Кориа родился в городе Челси в семье итальянских иммигрантов. Профессиональную карьеру он начал в 1962—1963 годах, играя на фортепиано в группах, исполнявших латиноамериканскую эстрадную музыку. Широкое признание пришло к Кориа в середине 1970-х, в основном благодаря его ансамблю "Return to Forever", в котором в разное время играли бас-гитарист Стенли Кларк, ударники Аирто Морейра, Стив Гэдд и Ленни Уайт, саксофонист Джо Фаррелл, гитарист Эл Ди Меола, выступали певицы Флора Пурим и Гейл Моран. Музыкант был удостоен 22 премий "Грэмми" и 2 латинских "Грэмми".