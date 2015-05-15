Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Лас-Вегасе на 90-ом году жизни скончался легендарный блюзовый исполнитель Би Би Кинг, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.

Американский музыкант ранее попал в больницу из-за осложнений, связанных с диабетом.

Би Би Кинг - известный на весь мир американский блюзовый гитарист, певец, автор песен. Поклонники именуют его "королем блюза".

По результатам проведенного в 2011 году журналом "Rolling Stone" опроса Би Би Кинг занял 6-ое место в списке "100 лучших гитаристов всех времен".