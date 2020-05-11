Скончался комедийный актер Джерри Стиллер - ФОТО

Джерри Стиллер https://report.az/storage/news/e2f87ec3e66ebd041ea8f6a4de40acc9/c9d0c8bb-3fa1-4eac-b1fc-10db36c09164_292.jpg

В США в возрасте 92 лет скончался актер и комик Джерри Стиллер.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер.

"Мне грустно говорить о том, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа", — написал он.

Iâm sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Джерри Стиллер известен по ролям Франка Костанза в сериале "Сайнфелд" и Артура Спунера в сериале "Король Квинса". Актер был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" за работу в "Сайнфелде".

В мае 2015-го в возрасте 85 лет скончалась Энн Мира, жена Джерри Стиллера. Она участвовала в телепроектах, снявшись в сериалах "Она написала убийство" и "Альф". В 1990-х годах она появлялась на большом экране вместе с сыном в фильмах "Привет с дороги в ад", "Реальность кусается", "Образцовый самец" и "Ночь в музее".