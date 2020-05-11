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Скончался комедийный актер Джерри Стиллер - ФОТО

​Скончался комедийный актер Джерри Стиллер

Джерри Стиллер

В США в возрасте 92 лет скончался актер и комик Джерри Стиллер.

Как передает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил сын артиста, актер Бен Стиллер.

"Мне грустно говорить о том, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался по естественным причинам. Он был отличным папой и дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа", — написал он.

Джерри Стиллер известен по ролям Франка Костанза в сериале "Сайнфелд" и Артура Спунера в сериале "Король Квинса". Актер был номинирован на премию "Эмми" в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" за работу в "Сайнфелде".

В мае 2015-го в возрасте 85 лет скончалась Энн Мира, жена Джерри Стиллера. Она участвовала в телепроектах, снявшись в сериалах "Она написала убийство" и "Альф". В 1990-х годах она появлялась на большом экране вместе с сыном в фильмах "Привет с дороги в ад", "Реальность кусается", "Образцовый самец" и "Ночь в музее".

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