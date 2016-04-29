Скончался известный украинский оперный певец

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Украины, оперный певец Дмитрий Гнатюк.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 92-летний народный артист скончался после продолжительной болезни.

Академик, режиссер Д.Гнатюк исполнил главные партии в операх "Тарас Бульба", "Мазепа", "Евгений Онегин".

Он был главным режиссером и директором Национальной оперы Украины, возглавлял комитет культуры в Украинской раде, был удостоен звания "Герой Украины". Д.Гнатюк создал более 50-ти образов.

Церемония прощания с Д.Гнатюком состоится 4 мая на сцене Национальной оперы Киева.