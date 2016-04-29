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    Скончался известный украинский оперный певец

    Церемония прощания состоится 4 мая на сцене Национальной оперы Киева

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Украины, оперный певец Дмитрий Гнатюк.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 92-летний народный артист скончался после продолжительной болезни.

    Академик, режиссер Д.Гнатюк исполнил главные партии в операх "Тарас Бульба", "Мазепа", "Евгений Онегин".

    Он был главным режиссером и директором Национальной оперы Украины, возглавлял комитет культуры в Украинской раде, был удостоен звания "Герой Украины". Д.Гнатюк создал более 50-ти образов.

    Церемония прощания с Д.Гнатюком состоится 4 мая на сцене Национальной оперы Киева. 

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