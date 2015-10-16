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    ​Скончался известный турецкий кинорежиссер

    Мемдух Ун ушел из жизни в возрасте 95 лет

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В возрасте 95-ти лет скончался известный турецкий кинорежиссер Мемдух Ун.

    Как сообщает Report, находящийся в больнице с ноября прошлого года кинорежиссер скончался сегодня утром в 10:15 по местному времени.

    Напомним, что Мемдух Ун родился в 1920 году. Бывший известный футболист пришел в кинематограф в 1947 году, снявшись в фильме. В тот же год он оставил спортивную карьеру и приступил к кинотворчеству. Он является создателем известной турецкой кинокомпании "Угур Фильм". 

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