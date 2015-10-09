Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В больнице в возрасте 71 года скончался известный турецкий актер Сырры Элиташ.

Как сообщает Report, актер умер от кровоизлияния в мозг.

Он будет похоронен сегодня.

Сырры Элиташ играл в кино в основном отрицательные роли. За творческую жизнь он снялся в 600 фильмах.

Сырры Элиташ снимался в кино и сериалах до 2010 года. В первый раз кровоизлияние у актера случилось перед камерами. Актер получал лечение на протяжении 5 лет.