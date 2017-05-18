Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Паидар Туфекчиоглу.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, страдавший от заболевания печени актер скончался в больнице, где получал лечение.

Отметим, что П. Туфекчиоглу родился в 1962 году в Измире. Наряду с ролями в театре и кино, он занимался озвучкой иностранных фильмов на турецком языке. Он занимался дубляжом известных голливудских актеров на турецком языке. П. Туфекчиоглу удостоился премии "Лучший актер" театральной премии Афифе и "Лучший актер" Авни Диллигил.

Он сыграл в сериалах "Один день Хункара" ("Hünkarın Bir Günü"), "Долина волков: Западня" ("Kurtlar Vadisi Pusu"), "Кто не любит Наджие" ("Naciyeyi Kim Sevmez"), "Бессмертная любовь" ("Ölümsüz Aşk"), "Странные истории" ("Acayip Hikayeler"), "Уставшие от воды рыбы" ("Sudan Bıkmış Balıklar"), "Юнус Эмре: Путь любви" ("Yunus Emre Aşkın Yolculuğu").