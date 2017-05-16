Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Актер Олег Видов скончался в США.

Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости его супруга Джоан Борстин.

"Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни. Ему было 73 года", - сказала супруга актера.

Олег Видов - советский, российский и американский киноактер и кинорежиссер, родился 11 июня 1943 года в Московской области. Видов сыграл немало ролей в советских фильмах, в том числе в кинофильмах "Всадник без головы", "Метель", "Обыкновенное чудо", "Сказка о царе Салтане", "Джентльмены удачи", "Москва, любовь моя" и другие. В США он также снимался в фильме "Красная жара" вместе с Арнольдом Шварценеггером, а также в картине "Дикая орхидея".