Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на 92-м году жизни скончался скульптор Эрнст Неизвестный.
Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Олег Сулькин.
"Умер Эрнст Неизвестный. Это огромная потеря - для русской культуры, для всех, кто знал этого необыкновенного человека", - написал он, передает RNS.
Среди известных работ Неизвестного - "Прометей" в Артеке, "Цветок лотоса" у Асуанской плотины, магаданская "Маска скорби", статуэтка Орфея для ТЭФИ.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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