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    Скончался известный российский актер Владимир Зельдин

    Актер скончался сегодня утром

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Легендарный актер Владимир Зельдин скончался в Москве на 102-м году жизни.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    "Он умер сегодня в 09.00 утра", - сказал собеседник агентства.

    Актер ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Его супруга сообщила, что он уже три недели находится в военном госпитале, где проходит обследование и лечение. В этом году актеру исполнился 101 год.

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