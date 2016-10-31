Скончался известный российский актер Владимир Зельдин

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Легендарный актер Владимир Зельдин скончался в Москве на 102-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Он умер сегодня в 09.00 утра", - сказал собеседник агентства.

Актер ранее был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из столичных клиник. Его супруга сообщила, что он уже три недели находится в военном госпитале, где проходит обследование и лечение. В этом году актеру исполнился 101 год.