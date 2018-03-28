Скончался известный российский актер Олег Анофриев

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Скончался актер и певец Олег Анофриев, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Ему было 87 лет.

Анофриев известен по таким фильмам, как "Девушка с гитарой", "Сказка о потерянном времени", "Будьте моим мужем", "Человек с бульвара Капуцинов" и др.

В 1969 году в качестве певца Олег Анофриев исполнил большую часть композиций из знаменитого мюзикла "Бременские музыканты", подарив свой голос Трубадуру, Королю, Атаманше, а также некоторым другим персонажам этого мультфильма.